: Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine dahil oldu

02.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:31

FOX TV ekranlarının Pazartesi günü yayınlanan dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna bir yeni oyuncu daha dahil oldu. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Gökhan Alkan katıldı.

YILDIZ'IN YENİ PARTNERİ BELLİ OLDU

Bu sezon birçok projeden başrol teklifi alan Alkan'ın, kararını 3. sezonunda da ilgiyle izlenen Yasak Elma'dan yana kullandı. Gökhan Alkan FOX'ta önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Yasak Elma'da 73. bölümden itibaren Kerim karakterini canlandıracak ve diziye dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın duyurdu habere göre oyuncu dizide Eda Ece'nn oynadığı Yıldız Argun karakterinin partneri olacak.

YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 71. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Halit'in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit'in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika'dır. Şahika'nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık'ta, göçmen bir ailenin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri öğretmenliği lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret - Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio' da alan Gökhan, mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı, sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

Şan solfej eğitimi alan, şarkı söyleyen, profesyonel olarak spor ile ilgilenen, reklam seslendirmesi yapan, şiir ve güfte çalışmaları ile ilgilenen çok yönlü bir oyuncudur. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awar DS Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldular.

Kaynak: Diğer

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