Yakışıklı Oyuncu Erkan Petekkaya, Yolcu Uçağını Karıştırdı!

Yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya, bilinmeyen bir sebepten dolayı bindiği uçaktan indirildi.

"BENİM ÜZERİME YÜRÜYORLAR"

Geçtiğimiz günler "Alkol yasaklansın." diyerek büyük tepki çeken Erkan Petekkaya, bindiği yolcu uçağını karıştırdı. Uçak yetkilileri Erkan Petakkaya'yı uçaktan indirmek zorunda kaldı. Erkan Petekkaya video çekilen o anlarda, "Sevgili arkadaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yaptım. Bu kişiler benim üzerime yürüyorlar. Benim üzerimden sosyal medya üzerinden takipçi kazanma peşindeler." ifadelerini kullandı.

"BEN ALKOLDEN ÇOK ÇEKTİM"

47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Petekkaya, Vakitsiz Horoz'a yaptığı özel açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını söylemişti. Yakışıklı oyuncu, "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı. Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de 'Alkol ve sigaradan uzak durulsun' şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.