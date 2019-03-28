Yakışıklı Oyuncu Erkan Petekkaya, Yolcu Uçağını Karıştırdı!
Geçtiğimiz günlerde "Alkol yasaklansın" diyerek tepki çeken Erkan Petekkaya, bilinmeyen bir sbepten dolayı uçaktan indirildi. Bir yolcu o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya, bilinmeyen bir sebepten dolayı bindiği uçaktan indirildi.
"BENİM ÜZERİME YÜRÜYORLAR"
Geçtiğimiz günler "Alkol yasaklansın." diyerek büyük tepki çeken Erkan Petekkaya, bindiği yolcu uçağını karıştırdı. Uçak yetkilileri Erkan Petakkaya'yı uçaktan indirmek zorunda kaldı. Erkan Petekkaya video çekilen o anlarda, "Sevgili arkadaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yaptım. Bu kişiler benim üzerime yürüyorlar. Benim üzerimden sosyal medya üzerinden takipçi kazanma peşindeler." ifadelerini kullandı.
"BEN ALKOLDEN ÇOK ÇEKTİM"
47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Petekkaya, Vakitsiz Horoz'a yaptığı özel açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını söylemişti. Yakışıklı oyuncu, "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı. Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de 'Alkol ve sigaradan uzak durulsun' şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
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Vah vah yorumlara bak.doğru soyleyeni dokuz köyden kovmakla kalınmamış aynı zamanda uçaktan da kovmuşlar.keşke sigara ve alkol sağlıklı deseydiniz,be Erkan Bey...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hiç tanımıyorum..iyiki tanımıyorum.Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırBOZACI: Naber la dingil dürbünlü1 Yayından Kaldır
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Sebep aslinda erkan usturup kokuttu ortalığı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kendini beğenmiş ne oldum budalası...Birde her yerlerinden kültür akıyormuş gibi millete sosyal mesajlar vermeye kalkarlar ...Sonuç ortada...Hepinizin sonu hüsran...Bir gün yanlız kalacak ve yalnız öleceksiniz...İki koyun versen dağda güdemezsin...Şımarıklık diz boyu..YAZIKCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır