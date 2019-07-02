Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı

Son dönemin başarılı oyunlarından olan Akın Akınözü, sosyal medya hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı.

"2 MİLYONU AŞMIŞ"

Hercai dizisinde canlandırdığıMiran karakteriyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını paylaşarak, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..." notunu ekledi.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.