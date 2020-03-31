Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
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Necef, Irak, Dünya, Güncel

Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu

Irak'ın Necef kentinde koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişinin tabutuna yakınları son kez dokundu. O an çekilen fotoğraf karesi, birçok ajans tarafından abonelerine servis edildi.

31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:00
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu

Tüm dünyada koronavirüs etkisini sürdürürken 46 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan yürek yakan bir kare geldi. Irak'ın Necef kentinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bir şahsın cenaze töreninde çekilen fotoğraf karesinde, yakınlarının son kez tabuta uzaktan dokunduğu an yer aldı.

YAKINLARI, TABUTA DOKUNMAKLA YETİNDİ

Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninde, koronavirüsten yaşamını yitiren şahıs, kepçelerin çölde açtığı ıssız bir mezarlıkta toprağa verildi.. Ölen kişinin bazı yakınları ise tabuta sadece dokunmakla yetinebildi. Cenaze töreninde çekilen kare uluslararası yayın yapan bir çok haber organının dikkatini çekti.

IRAK'TA CAN KAYBI 46'YA YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen ölümcül yeni tip koronavirüsü sebebiyle komşumuz Irak'ta 46 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 630 vakanın bulunduğu ülkede, 152 Iraklı ise virüsün pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

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