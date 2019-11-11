Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı

11.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:18

İzmir'in Bornova ilçesinde hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün gece, Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocukları olan Seda ve Turgay Ç. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, hastalanan çocuğunu görmeye Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gelen Seda Ç. ile eşi binanın önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Turgay Ç., apartmana yönelen Seda Ç.'nin önüne geçip, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Seda Ç. kanlar içinde yığılırken, Turgay Ç. ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KATİL KOCA YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün akşam saatlerinde yakalandı. Turgay Ç., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Turgay Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan, Seda Ç.'nin Turgay Ç.'den şiddet gördüğü ve bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü.

Kaynak: DHA