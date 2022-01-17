Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlboğa güven tazeledi - Haberler
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Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlboğa güven tazeledi

Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlboğa güven tazeledi
AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail İlboğa, yeniden başkanlığa seçildi.

Yahyalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail İlboğa, yeniden başkanlığa seçildi.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki oda seçimlerine kayıtlı 532 esnaftan 473'ü katıldı.

Abdullah Aydın'ın da aday olduğu seçimlerde, mevcut başkan İlboğa 111 oy farkla seçimi kazandı.

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri

gençlik, Yahyalı, Güncel, Haber

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