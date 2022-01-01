Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Dünyanın metropolleri 2022'ye kalan dakikaları coşku ve eğlence içinde beklerken, Yahudi nüfusun yoğunlukta yaşadığı Batı Kudüs'te herhangi bir yılbaşı kutlaması yapılmıyor.

Dünyanın metropolleri 2022'ye kalan dakikaları coşku ve eğlence içinde beklerken, Yahudi nüfusun yoğunlukta yaşadığı Batı Kudüs'te herhangi bir yılbaşı kutlaması yapılmıyor.

Batı Kudüs'te sosyal ve kültürel hayatın merkezi konumundaki Yafa Caddesi'nde "noel ağacı, süslemeler veya herhangi bir yılbaşı izine" rastlanmıyor.

Yahudiler genel olarak kendi kültürlerinde yer almayan geleneklere ilgi göstermemeleriyle tanınıyor.

Özellikle bu sene, yılbaşının Yahudilerin kutsal günü şabata denk gelmesiyle Batı Kudüs'te sokaklar boş kaldı.

Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı

Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı

Yahudi bölgesinde yılbaşında sokaklar boş kaldı

Son dakika haber | İsrail askerleri bıçaklı saldırı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haber | İsrail askerleri bıçaklı saldırı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title