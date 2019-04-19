Yağmurdan Korunmak İçin Girdikleri Oyukta Üzerlerine Yıldırım Düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde, arazide hayvan otlatan Süleyman Kocasarı'nın (76) yıldırım düşmesi sonucu öldüğü olayda yaralanan kardeşi Hüseyin Kocasarı (63), yağmurdan korunmak için girdikleri oyukta üzerlerine yıldırım düştüğünü söyledi.

YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN KAYALIKLARDAKİ OYUĞA GİRDİLER

Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında arazide hayvanlarını otlatan Süleyman Kocasarı ve kardeşi Hüseyin Kocasarı, yağmurdan korunmak için kayalıklardaki oyuğa girdi. Bir süre sonra iki kardeşin bulunduğu yere yıldırım düştü. Süleyman Kocasarı yaşamını yitirirken, Hüseyin Kocasarı başından yaralandı. Olayda, 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Kocasarı, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Süleyman Kocasarı'nın cenazesi ise incelemelerden sonra morga gönderildi. Süleyman Kocasarı'nın cenazesi bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Yanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Ağabeyi Süleyman Kocasarı ile koyun otlattıkları sırada yağmura yakalandıklarını anlatan Hüseyin Kocasarı, korunmak için taş oyuğuna sığındıklarını söyledi. Bu sırada bulundukları alana yıldırım düştüğünü belirten Hüseyin Kocasarı, "Ağabeyim biraz içeride ben ise dışardaydım. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Kendime geldiğimde üstüm başım kan içerisindeydi. Bu sırada yerde yatan ağabeyime 'Ne yatıyorsun, kalk, halimi görmüyor musun?' diye seslendim. Ancak ağabeyimden cevap gelmedi. Yanına gittiğimde ağabeyimin öldüğünü anladım. Sonra yakınlarıma haber verdim. Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Beni hastaneye kaldırdılar. Başıma dikiş atıldı" dedi.

Amcası Hüseyin Kocasarı'nın kendisini telefonla arayıp olayı haber verdiğini söyleyen Mustafa Kocasarı ise "Mahalle muhtarı ile hemen olay yerine gittik. Amcam Süleyman Kocasarı'nın öldüğünü, diğer amcam Hüseyin Kocasarı'nın ise yaralı olduğunu gördük. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedik. Gelen ekipler amcama müdahale etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA