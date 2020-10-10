Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada

10.10.2020 00:45 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:49
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü. Suya batan kişi kendini dışarı atarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel Amiral Caddesi'nde trafik ışıklarının olduğu mevkide meydana geldi. Başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi. Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü. Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.


Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada
Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut IŞIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Esra Erol Fatma Girik Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Babel Samatta Mbaye Diagne Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Erkek Hatay Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağmurdan kaçarken kanala düştü, o anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 00:48:59. #1.15#
title