Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
Haberler » Magazin » Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek - Magazin

Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Evliliğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için "hafıza sildirme" adı altında geçen bir yönteme başvuracağı iddia edildi.

28.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:32
Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek

Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini geçen ay bitiren 'un, eski sevgilisinin yakın arkadaşı ile yakınlaştığı iddia edildi. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabında takipten çıkardı.

HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİNE BAŞVURACAK

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak. Amerika'da 12-13 yıldır uygulanan tedavi; kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengeliyor.

MERVE BOLUĞUR VE 'LA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hafızayı tamamen silmek yerine duygusal sıkıntıları aşmaya yardımcı olan yöntem, daha önce de Murat Dalkılıç'tan ayrılan oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Ebru Polat'la gündeme gelmişti.


Haber Videosu: Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulacak iddia: Hafızasını sildirecek
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.