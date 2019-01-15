Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yabancıların ülkemize uyumları' projesi kapsamında Malatya'da etkinlik düzenledi.

Malatya'da Hasan Varol-2 İlk ve Ortaokulu proje kapsamında ziyaret eden Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, burada eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere hediyeler verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyüknalçacı, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye uyumlarını ve kültür aktarımını yapabilmek için bu projenin hayata geçtiğini ifade etti. Proje kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttıklarını anlatan Büyüknalçacı, "Burada gördüğüm manzara da artık onların arkadaş oldukları. Birlik ve beraberlik içerisinde dost olduklarını gözlemledim. Türkçeyi de gayet iyi konuşuyorlar. İnşallah bu şekilde devam edecek ve biz de kültür aktarımımızı en güzel şekilde yapacağız. Mazlum bir milletle karşı karşıyayız, bunların ihtiyacını karşılıyor olmak güzel. Hem örfümüzün hem de kültürümüzün hem de ülkemizin yapısı gereğin onları kucaklamak bizim için bir borç. Tabi bizlere düşen kültür aktarımımızı iyi yapabilmek, dostluğumuzu doğru kurabilmek, buda tabi çocuklardan başlıyor. Güzel bir iletişim olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA