KASTAMONU (İHA) - Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev yandı: 3 yaralı

Yangında patlayan camlar 3 kişiyi hastanelik etti

KASTAMONU - Kastamonu'da yabancı uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı ahşap müstakil evde yangın çıktı. Yangın sırasında camların patlaması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Çatlak Kapı Sokak'ta Yaşar Türidi'ye ait, yabancı uyruklu 7 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ahşap evi kapladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında alevlerin ortasında kalan ve camdan atlayan biri kadın ile evdeki camların patlaması sonucu etrafa sıçrayan cam parçalarının vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden iki kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile diğer evrelere sıçramadan yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında iki katlı ahşap müstakil evde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.