Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Sinop'ta kimliği belirsiz kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışırken bir vatandaş tarafından kameraya alındı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı aramaya devam ediyor.

Sinop'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntüdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Akliman İskelesi'ne dün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkarttığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganın elindeki tüfeği 2 el ateşlediği, saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yaban kuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, büyük tepki toplaması üzerine polis harekete geçti.

''VURDUMDUYMAZLIĞA TANIKLIK ETTİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM''

Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken Saliha O, "Piknik yapıyorduk. Kim olduklarını bilmediğim bu kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu vurdumduymazlığa tanıklık ettiğim için üzgünüm. Umarım bulunup, cezalandırılır." dedi.

Kaynak: DHA