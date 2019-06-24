Xiaomi mi 9'un Ekranına Overclock Yaparak 84 Hz'de Çalıştırmaya Yarayan Mod

Xiaomi mi 9, Çinli şirketin şu ana kadarki en güçlü amiral gemisi fakat rakiplerinin de önünde değil. Örneğin OnePlus 7 Pro'nun 1440p çözünürlüğündeki ekranı 90 Hz yenileme hızında çalışırken Xiaomi mi 9'da bu sayı, standart sayılan 60 Hertz. Bununla beraber sevindirici bir haberimiz var, çünkü XDA Developers'taki geliştiriciler mi 9'un ekranına overclock yaparak hızını 84 Hz'e çıkarabilen bir mod geliştirdiler.

Ekranlara hız aşırtma yapma işlemi yeni bir olay değil. Birçok oyuncu monitörü bu desteği doğrudan sağlıyorken telefonlarda daha önce karşılaştığımızı anımsamıyoruz. 60 Hz'den 84 Hz'e yükseliş yapmak oldukça dikkat çekiciyken her mi 9'da bu yapılabilir mi, emin değiliz; zira XDA Developers bu konuda herhangi bir bilgi vermemiş.. Şimdi, modu mi 9 telefonunuza kurmak için ne yapmanız gerektiğine geçelim. Ancak hatırlatmakta fayda var; bu işlem ekranınızı çok daha akıcı hale getirebilirken kalıcı zararlar da verebilir.

Modu yüklemek için hem Lanthanum System Toolbox APK dosyasını hem de düzenlenmiş dtbo resim dosyasını indirmeniz gerekiyor. Lanthanum'un hamburger menüsünden 'partition settings' seçeneğini seçmeniz, ardından dtbo'yu seçip resmi dışa aktarmanız gerekiyor. Bu bir yedek oluşturacak ve bu sayede dosyayı telefonunuzda muhafaza edebileceksiniz. Ardından dtbo'yu seçip düzenlenmiş dtbo dosyasıyla değiştirmeniz ve telefonunuzu yeniden başlatmanız ekranın hızını 84 Hertz'e çıkarmak için yeterli olacaktır.

Eğer her şeyi daha detaylı görmek istiyorsanız, buradan konu hakkındaki XDA Developers sayfasına gidebilir, daha da derine inmek istiyorsanız Çince hazırlanmış mod sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.