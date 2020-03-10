Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

Çin, Wuhan'da korona virüs nedeniyle geçici olarak kurulan hastaneleri kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan doktor Zhou Zhıguo, "Çok mutluyum. Birincisi, kazandık, ikincisi, insanlara yardım ettik" dedi.

10.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:21
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Wuhan'da kurulan 14 geçici hastanenin kapatıldığı açıklandı. Yeni tip korona virüs (2910-nCoV) hastaları için çok kısa sürede inşa edilen binden fazla yatak kapasiteli hastaneler kapatılacak.

VAKA SAYISI AZALMAYA BAŞLADI

Çin virüsün ortaya çıktığı an hızla boş binalar, spor salonları hastaneye dönüştürülmüş ve binden fazla yataklı hastaneler inşa edilmişti. Çin'de vaka hızlarının düşmesiyle hastanelerin kapatıldığı belirtiliyor. Hastalığın ortaya çıktığı tarihten bu yana uzun mesailer yapan hastane çalışanları ve doktorlar ise bir araya gelerek hastanelerin kapatılmasından memnun olduklarını dile getirdi ve kutlama yaptı.

"ÇOK MEMNUNUZ, HEYECANLIYIZ"

Hastane personeli Chen jıng, "Hastalarımızın taburcu olmasından çok memnunuz, görevimiz hastalarla ilgilenmekti. Şimdi hepsi taburcu edildi, bu yüzden çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"KAZANDIN, MUTLUYUZ"

Doktor Zhou Zhıguo ise, "Çok mutluyum. Birincisi, kazandık, ikincisi, insanlara yardım ettik. Çok mutluyuz" dedi.

"ZOR ZAMANLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Wuhan Union Hastanesi Başkanı Hu Yu da, "Birlikte zor zamanların üstesinden geldik ve sonunda savaşı kazandık. Bugün yaptıklarımızdan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

BİN 327 HASTANIN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Hastanede bin 327 hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı. Yetkililer, 16 geçici hastanede 12 bin hastanın tedavi gördüğünü ve 14'ünün kapatıldığını diğer 2'sinin ise yarın kapatılmasının beklendiğini açıkladı.

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çin, Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

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