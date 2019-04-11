Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı

Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange bugün gözaltına alındı. Assange, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt gözaltı kararı için,"Julian Assange bir kahraman değil, o yıllar boyunca gerçekleri bizden sakladı. Onun geleceğinin İngiliz yargı sistemi tarafından belirlenecek olması doğru karar" dedi.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINMIŞTI

2012 yılından beri Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde yaşayan ve Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çektiği Julian Assange bugün yaka paça gözaltına alınmıştı. Kameralar önünde elçilik binasından çıkarılan Assange'ın saç ve sakalının uzaması dikkat çekerken ünlü aktivistin yorgun olduğu gözlendi.