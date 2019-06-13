Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'ye teslim edilecek

Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'ye teslim edilecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iadesini onayladı.

Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'ye teslim edilecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iadesini onayladı.

İngiltere İçişleri Bakanı, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Casusluk Yasasını ihlal etmekle suçlandığı ABD'ye iadesini onayladığını açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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