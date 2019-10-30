Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler

Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler

Sosyal iletişim ağı WhatsApp’ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.

30.10.2019 16:07
Whatsapp'tan İsrailli firmaya casusluk davası: 20 ülkede yüzlerce kişiyi izlediler

Sosyal iletişim ağı WhatsApp'ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group'a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.


ABD basınında yer alan haberde WhatsApp'ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi NSA Group'un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu bin 400'den fazla kişiyi izlediği öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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