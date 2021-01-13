Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları

Whatsapp'ın yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşacağını duyurmasının ardından pek çok kullanıcı Telegram'a yöneldi. Telegram'ın resmi duyurusuna göre, kullanıcı sayısında son 3 günde inanılmaz bir rakama ulaşıldı. İşte kıta kıta Telegram'a katılım oranları...

Whatsaap'ın yeni gizlilik politikasına göre kullanıcılar, kendilerine gönderilen sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakıldı. Kişisel verilerin başka kurumlarla paylaşılması durumu ise kullanıcıları rahatsız etti. Birçok insan yeni mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu uygulamalardan öne çıkan ise Telegram ve BiP oldu.

500 MİLYONU GEÇTİ

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram; kullanıcılarında son 3 gündür büyük bir artış olduğunu açıkladı. Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu. Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı.

KITA KITA KATILIM ORANLARI

Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI BİP'E DE AKIN VAR

Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BİP ise son bir haftada yaklaşık 6 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELER?