Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları

13.01.2021 07:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:23

Whatsapp'ın yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşacağını duyurmasının ardından pek çok kullanıcı Telegram'a yöneldi. Telegram'ın resmi duyurusuna göre, kullanıcı sayısında son 3 günde inanılmaz bir rakama ulaşıldı. İşte kıta kıta Telegram'a katılım oranları...

Whatsaap'ın yeni gizlilik politikasına göre kullanıcılar, kendilerine gönderilen sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakıldı. Kişisel verilerin başka kurumlarla paylaşılması durumu ise kullanıcıları rahatsız etti. Birçok insan yeni mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu uygulamalardan öne çıkan ise Telegram ve BiP oldu.

500 MİLYONU GEÇTİ

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram; kullanıcılarında son 3 gündür büyük bir artış olduğunu açıkladı. Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu. Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı.

KITA KITA KATILIM ORANLARI

Bunların yüzde 38'i Asya'dan, yüzde 27'si Avrupa'dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI BİP'E DE AKIN VAR

Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BİP ise son bir haftada yaklaşık 6 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.
  • Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.
  • Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
  • Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.
  • Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.
  • Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.
  • Son görülme özelliği kapatılabilir.
  • Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.
  • Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.
Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları

İlgili Haberler

Telegram kullanıcı sayısı kaç? Kaç kişi Telegram kullanıyor?
Telegram kullanıcı sayısı kaç? Kaç kişi Telegram kullanıyor?
Haber Yorumları (5)
DURAN TEKERLEK: bip e geçin verileriniz türkiye de kalsın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REALİST: telegramı yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum zaten çok güzel uygulama yeni değil 1 yıldan fazladırda signal kullanmaktayım whatsapp sileli 1 hafta olacak telegram hepsinden daha gelişmiş özelliklere sahip canlı emojiler grup ve kanal açmak çok özellke var ve gayet stabil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TELEGRAM: Telegramda whatsappın farklı versiyonu çok da farketmiyor. Yakında o da kötülenir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Ivana Sert Oğuzhan Koç İrem Derici
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 08:52:41. #1.15#
title