WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
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WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor. Bu özellikler; çoklu cihaz dönemi, süresi dolan mesajları otomatik silme yetkisi, mesaj arama, depolama, detaylı mesaj silme şeklinde sıralanıyor.

14.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:36

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, uygulamaya pek çok yeni özellik entegre etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 5 yeni özellik gündemde.

1.) ÇOKLU CİHAZ DÖNEMİ

WhatsApp bir süredir çoklu cihaz desteği özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

2.) SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek.

Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.

3.) MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

Hem iOS hem de Android için geliştirilen yeni WhatsApp sürümünde ortaya çıkan bir başka özellik ise mesaj arama özelliğini geliştirecek.

Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte kullanıcılar, zaman aralığına göre mesaj arama işlemi yapabilecek.

4.) DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

Yeni depolama özelliği ile birlikte kaydedilmiş medya dosyalarının telefonda toplam ne kadar yer kapladığını kontrol edebilecek.

5.) MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın depolanan mesajları silme konusunda da bir geliştirme üzerinde çalıştığı biliniyor. Henüz test geliştirme aşamasında olan bu özelliği detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor

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