: Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var

06.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:22

Adının saklı kalması koşuluyla Washington Post gazetesine konuşan Amerikan yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan Donald Trump'ı her gün birden çok kez aradığını ifade etti.

"POMPEO AYLAR ÖNCESİNDEN SUİKAST İÇİN BASKI YAPTI"

Gazete, geçen yaz İran'ın ABD'ye ait bir gözetim drone'unu düşürmesinden sonra da Pompeo'nun askeri bir karşılık verilmesi için çabaladığını ancak Trump'ın böyle bir adım atmayı reddettiğini öne sürdü. Habere göre, Pompeo aylar önce Trump ile İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı. Gazete, 27 Aralık'ta Kerkük'te bir askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda ABD'li sözleşmeli personelin öldürülmesinden sonra durumun değiştiğini belirtti.

Mike Pompeo

"29 ARALIK'TA GÖRÜŞME YAPILDI"

Habere göre, 29 Aralık'ta Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, Başkan Trump ile kaldığı Florida kulübünde bir toplantı düzenledi ve karşılık vermek için masadaki alternatifleri görüştü. Haber, Süleymani suikastının da bu seçenekler arasında olduğunu iddia ediyor.

"POMPEO AÇISINDAN DİPLOMATİK ZAFER"

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Trump'ın Süleymani suikastını onaylamasındaki etkili faktörlerden biri, Pompeo ile Savunma Bakanı Esper arasındaki yüksek koordinasyon. Zira yetkililerin her ikisi de ABD Askeri Akademisinde birlikte öğrenim görmüştü. Habere göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence de kararı destekledi ancak o, Florida'daki toplantıya katılmadı. Washington Post, Süleymani suikastının Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayılabildiğini ancak bu kararın ABD'ye ağır sonuçlar getirebileceğinin de altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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