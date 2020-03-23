Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması açıklandı Yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi. Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2.6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0.5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0.3 olduğu kaydedildi.

Tüm dünyada 15 bine yakın insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da, virüsün neden olduğu ölüm oranı yüzde 1.4 olarak açıklandı.

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Vuhan'daki son vakalara odaklanılarak bir hesaplama yapıldı. Araştırmada Vuhan'da yeni tip koronavirüsten ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.

EN ÇOK YAŞLILAR ÖLDÜ

Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Vuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi. Çinli yetkililer daha önce yeni tip koronavirüsten ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.