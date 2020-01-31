Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu

31.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:01

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüsünün sıfır noktası Vuhan'dan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Çin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüsünde 9 bin 809 hasta, 213 ölü var.

Çin'de sadece tehlikeli madde davalarına bakan polis ekipleri dün virüs salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da kaldırımda ölü bulunan bir adamın cesedinin etrafında toplandı.

SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU

Hürriyet'in haberine göre, koronavirüsü krizinin tam ortasında karantina altında olan 11 milyonluk şehir Vuhan'da sokakta yüz maskesi takan bir adam ölü bulundu.

Vuhan'da sokakta ölü bulunan adamın koronavirüsünden yaşamını yitirdiği düşünülüyor, polis ekipleri ve sağlık personelinin görüntüleri şehirdeki korkuyu daha da artırıyor.

Çin'deki koronavirüsünden ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Dün Dünya Sağlık Örgütü virüs ile ilgili küresel acil durum ilan etti ve ABD vatandaşlarına Çin'den uzak durmaları gerektiğini duyurdu.

Salgının merkezi olan Vuhan'da koronavirüsünün yasa dışı hayvan satışı yapılan bir pazardan insanlara bulaştığı düşünülüyor.

Geçen yılın sonlarında ortaya çıkan virüs, Çin'de milyonlarca insanı etkiledi ve Vuhan bu alarm durumundan en çok yara alan şehir oldu.

CESEDİ ÖZEL BİR ARACA YÜKLEDİLER

Koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri, ölü bulunan şahsın üzerini mavi bir battaniye ile örttü. Polis ise bu sahneyi gizlemek için süpermarket kolileri kullandı.

Görevliler sokağı dezenfekte etmeden önce, cesedi sarı bir torbaya koydu ve özel bir araca yükledi. Olayı inceleyen adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kıyafetlerini çıkardıktan sonra vücutlarını dezenfektan ile temizledi. Ekipler olayla ilgili hiçbir bilgi paylaşmadı.

DSÖ, ACİL DURUM İLAN ETTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, "Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu" ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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