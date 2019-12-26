Voleybolda il birincisi oldular

26.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:50

Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı okul sporları kategorisinde il birincisi oldu.



Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Genç Kızlar Voleybol Takımı yarı final karşılaşmasında Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni 3-0, final mücadelesinde ise Bozüyük Fen Lisesi'ni aynı skorla 3-0 yenerek il birincisi oldu. Mustafa Şeker Anadolu Lisesi'nin sultanları bu sonuçla Bilecik ilini bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı.



Okul Müdürü Ayhan Pınar, bu başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA