VJ Bülent Çarıkçı kimdir? VJ Bülent Çarıkçı hayatı ve biyografisi! VJ Bülent Çarıkçı kaç yaşında, nereli?

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VJ BÜLENT ÇARIKÇI KİMDİR?

22 Şubat 1972 tarihinde Edirne'de dünyaya gelen Bülent Çarıkçı, ilkokul 5. Sınıfa kadar Edirne'nin bir köyünde babaannesinin yanında büyüdü.

Çarıkçı sonra İstanbul'a anne babasının yanına gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kadrolu olarak tiyatro oyunlarında rol adı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra Bizimkiler dizisi ile oyunculuğa başlayan VJ Bülent ardından "Avrupa yakası", "Ruhsar" dizilerinde ro aldı.

1995 yılından itibaren Vj Bülent olarak 14 sene boyunca Kral Tv'de Vj olarak görev aldı. Tatlıses TV'de DJ'lik yaptı.

Bülent Çarıkçı, 21 Şubat 2010 tarihinde turizmci Tülay Çarıkçı ile evlendi. 15 Haziran 2011 tarihinde boşandı.

Filmleri ve Dizileri :

2009 - Güneşi Gördüm

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon

2004 - Anlat İstanbul

2001 - Son

2000 - Parça Pinçik

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2000 - Oyunbozan

1999 - 2003 - Ayrılsak da Beraberiz

1998 - Şafak Vakti

1997 - Ruhsar

1997 - Hiç Bana Sordun mu?

1995 - Çiçek Taksi

1989 - Bizimkiler

Albümleri :

2017 - Bütün paranı bana harca; istiyorum

2008 - Beni Küçük Görene de Bakın