Ünlü Oyuncuyu da Tuzağa Düşüren Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
Çok sayıda şikayet üzerine yapılan operasyonda ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'i de tuzağa düşüren şebeke çökertildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vize dolandırıcılarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de şikayetçi olduğu suç örgütünün tuzağına pek çok vatandaşın düştüğü açıklandı.
ÜNLÜ SİTELERİN NUMARALARINI KOPYALAMIŞLAR
Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına aldı.
İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla bir çok kişisel bilgilerini paylaşarak "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi.
GOOGLE'A GÜNLÜK 20 BİN LİRA ÖDEDİ
Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.
Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden "0850"li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi.
AYLIK GELİRİ 1 MİLYON 200 BİN LİRA
Şebeke üyelerinin deşifre olmamak için dönemsel olarak kurdukları şirketleri birbirlerine devrettikleri belirlenirken, aralarındaki irtibatın hiç kopmadığı ve kullandıkları internet siteleri, telefon numaraları, banka hesapları, e-posta servisleri ve yazışma içeriklerinin birbiriyle aynı olduğu dikkati çekti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren teknik takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu tespit edildi.
DOLANDIRDIKLARI KİŞİLER İÇİN "KERİZ" İFADESİNİ KULLANDILAR
Kullanılan paravan şirketlerin isimleri, internet siteleri ve adlarına kayıtlı VoIP hatlarının (internet üzerinden ses iletimi sağlayan teknoloji) listesini çıkaran polis, teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ağına düşürdüğü kişiler için "keriz" ifadesini kullandığını kayıtlara geçti.
ÜNLÜ OYUNCUDA ŞEBEKENİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞTÜ
Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.
Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.
Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım." ifadesini kullanmıştı.
ŞAFAK VAKTİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLE BASKIN
Şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarıldığı soruşturma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı İrfan Nuri Akdeniz operasyon için düğmeye bastı.
Savcı Akdeniz'in koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli 8 ilde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti baskın düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi göz altına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyallere el konuldu.
Operasyondan görüntüler
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EEYYYY teşkilat. İstihbaratını güçlendir artık akıllı işler yapın işte aynen böyle tebrikler.. Ama daha çok işiniz Var sistemde. sokaklarda! dostlar alışverişte görsün diyerek yol keserek kafana göre sallama arama yaparsan düzgün vatandaşınada üzersin. artis yunus polislerimiz rayban güneş gözlükleri sponsorluğunda sallama, şansına vatandaşın aracını durduruyor hem kendi hem de vatandaşın vaktini yiyiyor. Birde sanki küçük dağları yunus polisler yaratmış havan kime? . EEYYYY TEŞKİLAT, SALLAMA YOL KESMEYİ BIRAK, İSTİHBARAT YAP!! SONRA GİT AL.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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110 kişinin 100 ünü önce serbest bırakırlar sonra diğer 10 kişiden 8 i yargılamda serbest kalır kalan 2 kişide bir kaç yıl yatar çıkar , ondan sonrada eski hükümlü kadrosundan kamuya atanır.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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this is turkey no problemCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tabanca kurusıkı ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Akasya senin ne işin var oralarda. ünlü bile sayılmazsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır