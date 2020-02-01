Viyana'da toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih edenlere ücretsiz konser ve müze bileti
Avusturya'nın başkenti Viyana'da otomobil yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih eden kişilere ücretsiz konser bileti verileceği açıklandı. Belediyenin geliştirdiği bir aplikasyonu kullananlar 2 hafta toplu taşımayı kullanırsa ücretsiz bilet kazanacak. Uygulama 6 aylık test aşamasında
Avusturya'nın başkenti Viyana'da araç kullanma yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih eden kişilere ücretsiz konser ve müze bileti verileceği açıklandı.
Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında son yıllarda zirveyi kaptırmayan Viyana'da, şehir konseyi üyelerinin aldığı kararla karbondioksit salınımını en aza çekmek ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla ilginç bir uygulama başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle