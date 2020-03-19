Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
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Basketbolcu, İran, Magazin

Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Sevgilisini görmek için gittiği İran'da koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, kuaföre gidemeyen erkek arkadaşının saçlarını tıraş etti.

19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:29
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu İlayda Akdoğan, geçtiğimiz ay İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmeye gitti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İran'a gelmesiyle sevgilisinin evinde mahsur kalan oyuncu, kuaförlüğe soyundu.

SEVGİLİSİNİ TIRAŞ ETTİ

Basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir'i görmek için 15 gün önce Tahran'a uçan İlayda Akdoğan, ülkede koronavirüs nedeniyle ölü sayısının artmasıyla Türkiye'ye dönemedi. Evde karantinada olan oyuncu, sevgilisiyle günlük yaşantısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak kuaföre gidemeyen sevgilisini banyoda tıraş ettiği anları paylaştı.

PAKETLİ ÜRÜNLERİ DAHİ YIKIYORLAR

Bin 200'den fazla insanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkeden durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Akdoğan, alınması gereken tedbirler konusunda takipçilerini uyararak "Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz" dedi.

VİRÜS NEDENİYLE İRAN'DA MAHSUR KALDI

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, geçtiğimiz hafta YouTube kanalında yayınladığı videosunda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki araştırmalara göre ben atlabilirim... Ya anne ve babama bulaşırsa..."

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" demişti.

Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

Haberin Videosu:

Salgın koronavirüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı

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Haber Yorumları (2)
KAYA: yazık size çok acıdım
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TÜRKÜMBEN: Baska haber bulamadinizmi
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500
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