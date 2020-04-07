Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
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Bodrum, Güncel

Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boş olmasını fırsat bilen yaban domuzu, gündüz vakti sokağa inip yiyecek ararken görüntülendi.

07.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı

Korona virüs nedeniyle, Bodrum'da dışarı çıkmayan insanları fırsat bilen domuzlar, gündüz vakti sokağa indi.

SOKAKTA YİYECEK ARARKEN GÖRÜLDÜ

Bodrum'da özellikle hava karardıktan sonra kent merkezine yiyecek ve su aramak için inen yaban domuzları, bu kez güpegündüz şehre indi. Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında yiyecek ve su arayan yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşların ilgisini çekti.

Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı

KÖPEKTEN KORKUP KAÇTI

Domuzu fark eden bir köpek ise domuza saldırmaya çalıştı. Etraftaki insanlardan ve köpekten korkan domuz, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Köpek de domuzun arkasından koştu. Domuz daha sonra gözden kayboldu. Bölgede yaşanan hareketli anlar vatandaşlarca kaydedildi.

Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı

Kaynak: İHA

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Salgın nedeniyle boş kalan sokaklara domuzlar gündüz vakti inmeye başladı
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