Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da motosiklet sürücüsü Murat Sungur (22), bayrak asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarparak hayatını kaybetti.

ANTALYA'da motosiklet sürücüsü Murat Sungur (22), bayrak asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Murat Sungur'un kullandığı 07 KBP 29 plakalı motosiklet, Antalyaspor bayrağı asmaya gelen Nevzat B.'nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vincin demir ayağına çarptı. Motosiklet sürücüsü Sungur savrulurken, motosiklet ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.Murat Sungur'un kullandığı motosikletin gidonu iki parçaya ayrılırken, kaskı ve ayakkabılarının ise yola savrulduğu görüldü. Vincin sürücüsü Nevzat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Murat Sungur'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
"Durmayı sevmiyorum" sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Yılmaz Vural Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 03:01:17. #1.16#

title