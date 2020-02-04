: Evinin balkonuna çıkan genç kız, sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı

04.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:04

Bir gencin, kız arkadaşının yaşadığı binanın 4. katının balkonuna kiraladığı vinç sepetiyle çıkarak evlenme teklifinde bulunduğu ilginç anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAŞADI

Bir genç, kız arkadaşı için ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Gerekli izinleri aldıktan sonra kiraladığı vincin sepetine binen genç, kız arkadaşının yaşadığı binanın 4. katının balkonuna kadar yükseldi. Bu esnada arkadaşlarıyla hiçbir şeyden habersiz ev içerisinde bulunan kız ise, arkadaşlarının çağrısı ile balkona gelince hayatının sürprizini yaşadı.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Genç kızın bir süre şaşkınlık yaşadığı görüldü. Vincin sepetine, "Eda Yılmazların en sevilen gelini olur musun" yazan genç, kız arkadaşına yanında getirdiği yüzük ile sepet üzerine evlilik teklifi yaptı. Kızın evlilik teklifini kabul etmesinin ardından sepet içerisinde daha da yükseğe çıkan ikiliye, vatandaşlar da alkışlar ile eşlik etti.

Kaynak: İHA

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