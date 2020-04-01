Video | İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi
İspanya'nın Katalonya bölgesinde 93 yaşındaki hasta Covid-19'u yendi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla kutlanan erkek hastanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı
01.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:14
İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Fundació St Hastanesi, 93 yaşında bir Covid-19 hastasının iyileştiğini duyurdu. Hastanenin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sağlık çalışanlarının iyileşen erkek hastayı kutladığı görülüyor.
Covid-19 salgınında ölüm riskinin en yüksek olduğu yaş grubu 65 ve üzeri olarak belirlenirken geçtiğimiz hafta benzer bir haber de İtalya'dan gelmiş, 102 yaşındaki İtalyan Italica Grondona da Covid-19'u yenerek taburcu edilmişti Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com