Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.
02.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:45
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com