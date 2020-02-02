Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı
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Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.

02.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:45

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Video: Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı
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