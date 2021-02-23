Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü (2)

TETİĞE BASMADAN ÖNCE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMİŞAğrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Halim Taşdemir'in (17), "Bana bir şey olmaz" diyerek tetiğe bastığı ortaya çıktı.