Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa'da veresiye vermeyen bir market sahibinin darp edildiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

06.10.2019 09:20
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa'da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"VERESİYE VEREMEM" DEYİNCE SALDIRDILAR

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.'den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (4)

  • PARANAHUE PARANAHUE PARANA:
    Benim eşimle benim yerime aldığı maaş sayesinde neler yapıyordur şuan belki de dün gece ona iyi davranmış mıdır acaba ? Bekar arkadaşım; sen kasten işsiz bırakılmış haldeyken ve sana içinde bulunduğun statü dayatılmışken senden daha yeteneksiz ve yaptığı işin hiç bir yanı sistemin kendisinden başka birşeye faydası olmadığı halde senden daha çok ücret alan insanlar her yanda sadece sistemin yanlışlarını görebilecek kadar zeki olmasın yeter ve hangi okuldan istese diploma alır ve tabi eşini de.
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  • BAKKAL:
    bim a101 olunca sesini çıkarmayanlar bakkala gelince mecbur vereceksin madem veresiye vermiyecen neden açtın bakkalı gibi sorular dik kafa hareketler tehdit savuruyorlar bende bakkalcıyım ve yaşıyoruz bu durumları kavga hariç tabi hem marketlerle yaşam savaşı ver hemde böyle bir çok terbiyesizle uğraş şimdi ne ceza verecekler ben söyleyim ceza yok birde adam şikayetci olursa da tehdit ne yapsın şimdi esnaf
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