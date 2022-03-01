Venezuela'nın geleneksel karnavalı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya gelen binlerce kişi, 2022'nin ilk karnavalını coşkuyla kutladı. Venezuelalılar, dev kukla ve dansçıların kortejde bulunduğu geçit törenine yoğun ilgi gösterdi. Pandemi ve yağışlı havanın gölgesinde gerçekleştirilen törene katılanlar, ekonomik zorluklara rağmen mutlu olmayı başardıklarını ifade etti.