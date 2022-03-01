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Venezuela'nın geleneksel karnavalı

AA, Marcos Salgado - Güncel
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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya gelen binlerce kişi, 2022'nin ilk karnavalını coşkuyla kutladı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya gelen binlerce kişi, 2022'nin ilk karnavalını coşkuyla kutladı. Venezuelalılar, dev kukla ve dansçıların kortejde bulunduğu geçit törenine yoğun ilgi gösterdi. Pandemi ve yağışlı havanın gölgesinde gerçekleştirilen törene katılanlar, ekonomik zorluklara rağmen mutlu olmayı başardıklarını ifade etti.

Venezuela'nın geleneksel karnavalı

Venezuela'nın geleneksel karnavalı

Venezuela'nın geleneksel karnavalı

AA / Marcos Salgado - Güncel

Venezuela, Güncel, Haberler

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