Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi

20.10.2019 11:18

AK Parti'nin Kızılcahamam kampının son gününde bakanlar ve bazı parti yöneticilerinin yaptığı sunumların ardından vekiller sıkıntılarını dile getirmişti. Eleştirilerin hedefinde Bakan Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı korumaları vardı. Vekiller yer tutmak amacıyla milletvekillerinin danışmanlarınca uzun kuyruklar oluştuğunu, zaman zaman itiş kakışlar yaşandığı ifade etmişti ve Erdoğan'ın korumalarından şikayet etmişti.

AK Parti yönetimi, milletvekillerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı grup toplantılarına zamanında gelmeleri, yer tutmak için de önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri konusunda uyardı.

"İTİŞ KAKIŞLAR YAŞANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı AK Parti grup toplantıları büyük ilgi görüyor. Milletvekilleri ve bakanlar da grup toplantılarında ayakta kalmamak ve ön sıralarda oturmak istiyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti Grup Yönetimi'nden milletvekillerine gönderilen yazıda, grup toplantılarının yapıldığı günlerde Grup Toplantı Salonu'nun girişinde günün erken saatlerinden itibaren milletvekiline yer tutmak amacıyla milletvekillerinin danışmanlarınca uzun kuyruklar oluştuğu, zaman zaman itiş kakışlar yaşandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunun ardından söz alan milletvekilleri, bakanlara ulaşamadıklarından yakınarak "Bazen muhalefet milletvekilleri yakınıyor, ama biz de yakınıyoruz. Arıyoruz, telefonlara çıkmıyorlar" görüşünü dile getirdi. Bir katılımcı da başından geçen bir olayı anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarını şikâyet etti. Aynı vekil, "İtip kalıyorlar. Milletvekillerine böyle davranıyorlarsa vatandaşa daha kötü davranıyorlardır. Organizasyonlarda görüyoruz. Çok kötü görüntüler oluşuyor. Bunların düzeltilmesi lazım" dedi. Sistem tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda bir milletvekili, "Cumhurbaşkanımız çok çalışıyor, ancak bakanlıklar 5'te kapanıyor" diye konuştu.

"VEKİLLER GRUP TOPLANTILARINA ZAMANINDA GELSİN"

Grup toplantısından saatler önce toplantı salonunun kapısında milletvekillerine yer tutmak isteyen danışmanların oluşturduğu kuyruk görüntüsünün basına ve sosyal medyaya yansıması AK Parti'yi harekete geçirdi. AK Parti yeni yasama yılının başlaması ile birlikte milletvekillerini bu konuda uyardı.

Yazıda, şöyle denildi:

"Basın ve yayın organlarına da yansıyan hoş olmayan bu durumların yaşanmaması için yer tutmak acıyla gönderilen danışmanların Grup Toplantı Salonumuza alınmaması kararlaştırıldığından milletvekillerimizin grup toplantılarımıza zamanında gelmeleri, yer tutmak için önceden sekreter veya danışmanlarını göndermemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim."