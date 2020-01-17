: Vefat eden Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti

17.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:09

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arka planda kalmayı tercih eden kimi zaman da ön plana çıkan bir siyasi aktördü. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddia edildi.

EŞİYLE ROBERT KOLEJİ'NDE TANIŞTI

Bursa'da 1923 yılında doğan Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'le Robert Koleji yıllarında tanıştı ve sonraki yıllarda evlendi.

Rahşan Ecevit, eşi Bülent Ecevit'in siyasi yasaklı olduğu yıllarda Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanlığını yaptı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLMEK İSTEMİŞTİ

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti.

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