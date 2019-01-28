Vedat Milor'ün Gençlik Yıllarına Ait Olan Fotoğrafı Herkesi Şaşırttı

Ünlü gurme Vedat Milor'ün sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray Lisesi'nde okurken ki zamanlara ait gençlik fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞMİYOR"

Ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olan fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Milor fotoğrafa, "Galatasaray Lisesi yıllığından... Bir takipçim paylaşmış. Bazı şeyler değişmiyor çünkü çoğu hala daha yaptığım şeyler. Bildiğim soruları dahi bilmiyormuş gibi sorma alışkanlığım vardır. Farklı bir şey öğrenebilirim diye." notunu ekledi. Milor'ün paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

KARISINA EDİLEN HAKARET İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünlü gurme Vedat Milor, Instagram hesabından karısıyla birlikte fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Vedat Milor'un bir takipçisi paylaşıma çirkin bir yorumda bulunarak, "Eşimin abisi diyecektiniz herhalde" yorumunu yapmıştı. Vedat Milor, o çirkin yorum karşısında naifliğini koruyarak, "Neden bu kadar kötüsünüz?" yorumunu yapmıştı. Milor'e çirkin yorumda bulunan takipçisine de çok sayıda eleştiri geldi.