Vedat Milor'den takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna ilginç cevap

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabı Instagram'dan gelen soruları yanıtladı. Milor, en sevdiği tatlının eşinin dudakları olduğunu söyleyerek kadın takipçilerinden tam not aldı.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım." diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"EŞİMİN DUDAKLARI"

Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi. Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.

EŞİ HAKKINDA YORUMA SİNİRLENMİŞTİ

Eşiyle gittikleri bir restorandan fotoğraf paylaşan Milor, altına da "Sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk" notunu ekledi. Milor'un takipçilerinden biri ise fotoğrafın altına "Abimin eşi diyecektiniz herhalde" yorumunda bulundu. Milor ise gelen yoruma "Neden bu kadar kötüsünüz?" cevabını verdi.