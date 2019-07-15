Vedat Milor'den takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna ilginç cevap
Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı ne?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabı Instagram'dan gelen soruları yanıtladı. Milor, en sevdiği tatlının eşinin dudakları olduğunu söyleyerek kadın takipçilerinden tam not aldı.
TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI
Milor, bugün Twitter hesabından "Uzun zamandır burada sizlerle bir soru-cevap etkinliği yapmak istiyordum. İsterseniz 15-20 dakika içinde başlayalım. Sorularınızı bunun altına yazarsanız, bazılarını yanıtlamaya çalışacağım." diyerek takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
"EŞİMİN DUDAKLARI"
Milor, bir kadın takipçisinin "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Daha önce de söylemiştim. Eşimin dudakları" cevabını verdi. Milor bu cevabıyla başta kadınlar olmak üzere birçok takipçisinin takdirini topladı.
EŞİ HAKKINDA YORUMA SİNİRLENMİŞTİ
Eşiyle gittikleri bir restorandan fotoğraf paylaşan Milor, altına da "Sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk" notunu ekledi. Milor'un takipçilerinden biri ise fotoğrafın altına "Abimin eşi diyecektiniz herhalde" yorumunda bulundu. Milor ise gelen yoruma "Neden bu kadar kötüsünüz?" cevabını verdi.
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verdiği cevap yakışmamış o senin özelin kocaman adamsın ayıp yau o kadar tatlıya yazık olmuşCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Allah günah yazmasin da bende aynisini düsündüm.vedat bey daha feminen durmus:)Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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ADAM TR DE YAŞADIĞINI UNUTMUŞ DANİMARKA HOLLANDA FLAN SANMIŞCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Bilmiyorum cevabi biraz abartili olmus, yani inandirici gelmedi.Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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Bu tatlıyı başkalarına da tavsiye eder misinizCevap Yaz 8 25 Yayından Kaldır
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çok edepsiz cevap olmuş normal karşılayamazsınızCevap Yaz 29 13 Yayından Kaldır
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HER GÜN AYNI TATLI HER GÜN AYNI TATLI İNSAN BIKAR. BAZEN DEĞİŞİK TATLAR DEĞİŞİK DUDAKLAR İSTER İNSAN :PPPCevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
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En güzel tatlıya sahipsen istemezsin.yani ben istemem.ama sen daldan dala atlamaya zaten hevesli görünüyorsun.12 1 Yayından Kaldır
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ne kadar duyarsız insanlar var. ne hadsiz bir soru birisi senin eşine veya annene böyle bi yakıştırma yapsa zoruna gitmez mi düşün biraz.Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır