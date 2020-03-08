Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel Pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel Pazar duası Angelus'u, koronavirüs sebebiyle Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetti. Canlı yayın, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edildi. Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamladı.

PAPA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Papa, dua sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi ve "Mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım" dedi.

Vatikan, Pazar duası ve Çarşamba günkü genel kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının, San Pietro Meydanı'na girişler sırasında kalabalık arasında Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını belirtti.

KABUL TÖRENİ DE VİDEO BAĞLANTISIYLA YAPILACAK

Papa'nın her Çarşamba yaptığı genel kabul töreni de bu hafta aynı şekilde video bağlantısıyla düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içinde yer alan Vatikan şehir devletinde de ilk kez bu hafta içinde bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Papa Francesco da 27 Şubat'tan bu yana "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği gerekçesiyle bazı programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Papa ve Vatikan basın ofisi bu rahatsızlığı "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

PAPA'DAN SURİYE MESAJI

Papa Francesco konuşmasında ayrıca Suriye'deki savaşta son yaşanan gelişmeler yüzünden kaçmak zorunda kalan insanların "insanlık dışı" koşullara maruz kaldığını da söyledi.

Papa, aralarında çocukların da bulunduğu bu savunmasız insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu, bu durumun kendisine acı verdiğini belirtti ve "Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız" dedi.

GÖÇMENLER İÇİN DUA ETTİ

Papa bu sözlerin ardından "Kuzeybatı Suriye'deki İdlib kenti halkı için, büyük acılar çeken bu kardeşlerimiz için dua edelim" diyerek bir süre sessizce dua eti.