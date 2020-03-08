Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı - Haberler
Vatikan, Avrupa, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel
BBC

Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı

Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel Pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı.

08.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:21
Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel Pazar duası Angelus'u, koronavirüs sebebiyle Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetti. Canlı yayın, Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda kurulu ekranlardan, burada toplanan az sayıda kişi tarafından takip edildi. Papa dua sonrası ise pencereden meydandaki insanları birkaç saniyeliğine selamladı.

PAPA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Papa, dua sonrası yaptığı konuşmada koronavirüs krizine de değindi ve "Mevcut koronavirüs salgını nedeniyle acı çeken kişiler ve onların bakımıyla ilgilenenlerin dualarımla yanındayım" dedi.

Vatikan, Pazar duası ve Çarşamba günkü genel kabul töreninin video bağlantısıyla yapılması kararının, San Pietro Meydanı'na girişler sırasında kalabalık arasında Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alındığını belirtti.

KABUL TÖRENİ DE VİDEO BAĞLANTISIYLA YAPILACAK

Papa'nın her Çarşamba yaptığı genel kabul töreni de bu hafta aynı şekilde video bağlantısıyla düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma'nın sınırları içinde yer alan Vatikan şehir devletinde de ilk kez bu hafta içinde bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Papa Francesco da 27 Şubat'tan bu yana "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği gerekçesiyle bazı programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı. Papa ve Vatikan basın ofisi bu rahatsızlığı "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

PAPA'DAN SURİYE MESAJI

Papa Francesco konuşmasında ayrıca Suriye'deki savaşta son yaşanan gelişmeler yüzünden kaçmak zorunda kalan insanların "insanlık dışı" koşullara maruz kaldığını da söyledi.

Papa, aralarında çocukların da bulunduğu bu savunmasız insanların hayatlarının tehlike altında olduğunu, bu durumun kendisine acı verdiğini belirtti ve "Bu insani krizden gözlerimizi kaçırmamalıyız" dedi.

GÖÇMENLER İÇİN DUA ETTİ

Papa bu sözlerin ardından "Kuzeybatı Suriye'deki İdlib kenti halkı için, büyük acılar çeken bu kardeşlerimiz için dua edelim" diyerek bir süre sessizce dua eti.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı

Haberin Videosu:

Vatikan'da koronavirüs tedbiri!

BBC

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı
İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı
Son dakika: İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İran'da koronavirüs kaynaklı ilk üst düzey ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İran'da koronavirüs kaynaklı ilk üst düzey ölüm gerçekleşti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haberler
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haberler
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Dilek Yaman Demet Akalın Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Podolski Burak Yılmaz Gökhan Gönül Arda Kardeşler Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:47:45. #1.15#