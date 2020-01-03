Vatani görevini yapan popçu Edis'e haciz şoku! 550 bin TL'lik arabasına el konuldu

03.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:34

Saçlarını sarıya boyatıp değiştirdiği imajıyla ve başladığı yeni albüm çalışmalarıyla sevenlerini heyecanlandıran şarkıcı Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde askere gitti.

Bedelli askerlikten faydalanmak için 25 Aralık'ta İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'na teslim olan popçuya yılın ilk gününde haciz geldi.

550 BİN TL'LİK ARABASINA EL KONULDU

Garajında duran 550 bin TL değerinde aracı haczedilen şarkıcının arabasına el kondu. Posta'nın haberine göre Edis'in, menajerlik şirketiyle olan alacak verecek davası nedeniyle otomobilini babası Ayhan Görgülü'nün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı.

HACİZİ KALDIRDI

Olay üzerine harekete geçen baba Ayhan Görgülü dün sabah sorunu çözdü ve hacizi kaldırdı. Kısa bir süre sonra vatani görevinden dönecek olan Edis, daha önce verdiği bir röportajında "Lüks arabayı ne yapacağım, yollara çıkıp hava mı atacağım?" ifadelerinde bulunmuştu.

SAÇLARINI ESKİ RENGİNE DÖNDÜRDÜ

Askerlik görevini bahriyeli olarak yapan şarkıcı, birliğine teslim olmadan önce fotoğraf çekilmişti. Geçen ay saçlarını sarıya boyatan Edis'in, kısalttığı saçlarını da askerlik öncesinde gerçek rengine döndürmesi de dikkat çekti.