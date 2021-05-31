Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
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Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy - Haberler | Yerel

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi Vatandaş sebze fideleri içinde domatese ve bibere daha çok talep gösteriyor Pandemi ile beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların sayısı arttı Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe...

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

Vatandaş sebze fideleri içinde domatese ve bibere daha çok talep gösteriyor

Pandemi ile beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların sayısı arttı

Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe ve balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştiriyor

ESKİŞEHİR - Havaların ısınmasıyla birlikte bağ ve bahçelerde ekim dikim faaliyetleri başlarken, küçük de olsa ekime müsait alanı olan vatandaşların bu yıl en çok domates ve bibere yoğun talep gösterdiği belirtiliyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber kendine yeni uğraş arayan ve toprakla uğraşmayı seven vatandaşların, sebze fidelerine olan ilgisi arttı. Vatandaşlar hem organik beslenmek için hem de hobi olarak bahçe ve balkonlarındaki saksılarda sebze yetiştiriyor. Özellikle fazla verim alınan fide bitkileri tercih edilirken, vatandaş şu an ekim zamanı olması dolayısıyla domates ve biber fidelerine talep gösteriyor. Bu sebeple fide satışlarının artması, satıcıların yüzünü güldürdü. Çok fazla çeşidi olan fideler, vatandaşlar yetiştireceği yerin durumuna göre satın alıyor.

"Domates ve biber fidelerine yoğun talep var"

Eskişehir'de meyve ve sebze fidancılığı yapan Gökhan Yemencioğlu, gelen talepten memnun olduğunu dile getirdi. Yemencioğlu 3 senedir fide satışlarının artışta olduğunu söyledi. Vatandaşın özellikle son zamanlarda domates ve biber fidelerine daha çok ilgi gösterdiğini belirten Yemencioğlu, "Şu anda domates, biber ve sebze fidelerine yoğun talep var. Tam ekiliş zamanındayız. Vatandaşlar son zamanlarda hobi olarak saksı içinde balkonunda ve bahçesinde yetiştirmek kaydıyla talep gösteriyor. Domatesin Nisan, Mayıs ve Haziran ayının 15'ine kadar ekimleri devam ediyor. Son 3 senedir bayağı bir yoğunluk var. Üç sene öncesine kadar bu kadar talep yoktu. Vatandaşlar kendi bahçelerini ne kadar güzelleştirebilirim diye çaba gösteriyor. İnsanlar bunun için ne emekten kaçıyor ne de yoruluyorlar. Vatandaşlar hazır fideyi toprakla buluşturuyorlar" diye konuştu.

"15-20 kilogram arasında verim alınabiliyor"

Gökhan Yemencioğlu alınan fidenin suyunun düzenli verildiği sürece güzel verim alınabileceğinden bahsetti. Vatandaşın balkonda ve bahçede yetiştirmek için farklı domatesleri tercih ettiğini söyleyen Yemencioğlu şu şekilde konuştu:

"Suyunu eksik etmedikleri sürece sıkıntı çıkmıyor. Gerçekten güzel verim alıyorlar. Fideyi alan komşusuna, arkadaşına söylüyor. Bu sebeple talep daha da artıyor. Tabi ki de satılan fidenin kalitesi de önemli. Ortalama bir fideden 2 veya 3 ay içerisinde 15-20 kilogram arasında verim alınabiliyor. Domatesin de çeşitleri var. Pembesi, erik domatesi, çeri domatesi gibi. Şu an en çok oturak domatesi ve köy domateslerine rağbet var. Balkon yetiştiriciliği yapanlar ise sırık domatesi tercih ediyorlar."

Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi
Vatandaşlardan domates ve biber fidelerine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kazım Ulusoy

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