Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Çaldıran ziyareti
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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Çaldıran ziyareti

11.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:19
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Çaldıran ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

İlk olarak Çaldıran Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Bilmez, Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından karşılandı.

Pandemi tedbirleri ve ilçenin son durumu hakkına Dinç'ten bilgi alan Bilmez, daha sonra aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki barış törenine katıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı törende Seytki ve Sipki aşiretleri arasındaki barış töreninde Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

Bu programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Bilmez, esnafla bir araya geldi, vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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