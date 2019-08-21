Van Valiliğinden sosyal medyadaki görüntü ile ilgili basın açıklaması

21.08.2019 23:40

Van Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntü ile ilgili bir açıklama yayınladı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesine yapılan Başkan Vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoglu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır. Saldırıda bulunan şahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Sahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır. Valilğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA