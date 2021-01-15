Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu

15.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:30
Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu

VAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, çantalar içinde 51 kilo 54 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, çantalar içinde 51 kilo 54 gram eroin ele geçirildi. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine minibüsü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda, minibüs içinde bulunan çantalarda 51 kilo 54 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü, gözaltına alınırken, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 


Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu
Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ajda Pekkan Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van polisi minibüsü durdurdu, çantalardaki 51 kilo eroini 'Şila' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 09:30:39. #1.15#
title