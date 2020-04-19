Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallesindeki koronavirüslü vatandaşları gizleyince görevden alınmıştı. Mahallede, koronavirüse yakalanan vaka sayısı 21 kişi daha artarak 44'e yükseldi.

İstanbul'dan 7 Nisan 2020'de Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul'dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonunda mahalledeki toplam vaka sayısının 44'e ulaştığı belirtildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahallenin Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı anımsatıldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 44'E YÜKSELDİ

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin olduğu bilgisini gizleyen muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede başkalarının bulunduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri, mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 haneli 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlatıldı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile mahalledeki Kovid-19 taşıyan vaka sayı 44'e yükseldi. Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede vatandaşların testlerin alınmasına devam ediliyor. Yeni vakaların tedavilerine başlandı."

Kaynak: AA