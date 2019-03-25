Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Van-Hakkari karayolunda çığ düştüğü ve bazı vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

YOLDA MAHSUR KALAN 3 KADIN KURTARILDI

Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi.

Kaynak: DHA