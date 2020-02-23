: Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir

23.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:32

Elazığ depreminin uyarısını aylar öncesinden yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür,bugünkü depremin Başkale Fayı'nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirtti.

"5.8'DEN DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Naci Görür, "Bu fay uzunluğu itibariyle 5.8'den daha büyük deprem üretebilir. Başkale'nin şehir merkezinde dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Türkiye-İran sınır bölgesinde bu sabah meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, depremin Başkale Fayı'nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirterek, "Bu fay uzunluğu itibariyle 5.8'den daha büyük deprem üretebilir. Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir.

"MURADİYE'YE DOĞRU OLAN YERLEŞİMLER İÇİN DE DİKKAT EDİLMELİ"

O zaman Başkale'nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleri ki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda (HFZ) Muradiye'ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir" ifadesini kullandı.

VAN'DA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Hoy kentinde bu sabah 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı." dedi.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söyledi.

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