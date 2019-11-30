Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
Van'da bir araba pazarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın karıştığı pazarda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların alınıp, satıldığı galericiler sitesinde yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kavgada iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 7 YARALI
Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Videosu: Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
-
İLLAKİ BİR MÜPTEZELLİK VARDIRCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ulkede tum silahlar toplanip kacak tasiyana cok agir yaptirim gelmeli tepesi atan silaha sariliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
eğitimsiz türkiyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yurdumuzda ne olsa silahlar çekilmeye başlandı hemen hemen hergün böyle haberler okur olduk sanki eski romanlarda okuduğumuz teksas gibi allah hayr eylesin inşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
boya meselesiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır