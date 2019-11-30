Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
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Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı

Van'da bir araba pazarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın karıştığı pazarda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:47
Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı

Van'ın ilçesinde, açık oto pazarında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Tuşba ilçesindeki ikince el araçların alınıp, satıldığı galericiler sitesinde yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kavgada iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ: 7 YARALI

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada, 4'ü silahla olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Havaya uyarı ateşi açan polisin müdahalesi ve aldığı güvenlik önlemlerini ardından yaralılar ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
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